Video Gol Cristiano Ronaldo Juventus Fiorentina: ancora penalty realizzato dal giocatore lusitano, che centra così la doppietta.

Ancora un calcio di rigore. Ancora Cristiano Ronaldo. I bianconeri mettono in ghiaccio la sfida contro la Fiorentina con un altro penalty realizzato dal portoghese. Ancora una volta è stato decisivo l’intervento del Var. L’arbitro Pasqua l’ha consultato per un contatto tra Ceccherini e Bentancur. L’uruguaiano, con una bella serpentina, si era inserito in aerea di rigore.

Video Gol Cristiano Ronaldo Juventus Fiorentina: ancora penalty

Il portoghese è stato ancora una volta freddo e glaciale dal dischetto. E stavolta Dragowski non è riuscito nemmeno a intuire. CR7 si è preso ufficialmente la scena. E la Juventus mette in cassaforte tre punti a dir poco fondamentali e di grande importanza.

