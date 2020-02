Calciomercato Juventus, pronto un colpo da 180 milioni di euro?

Il calciomercato Juventus in vista della prossima stagione si arricchisce di un altro importante rumor. Che questa volta proviene dall’Inghilterra.

Stando a quanto riporta The Sun, infatti, la società bianconera sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma astronomica, circa 180 milioni, pur di arrivare ad un big della difesa. Quello arretrato del resto è il settore che andrà maggiormente rinnovato, considerata la carta d’identità di Chiellini ma anche quella di Bonucci, che ormai non è più giovanissimo.

Con Demiral comunque in rampa di lancio e il sogno Guardiola in panchina, il quotidiano britannico rilancia con prepotenza l’ipotesi che la Juventus possa fare un’offerta per arrivare a Virgil Van Dijk, colosso del Liverpool. E sarebbe appunto pronta a pagarlo ben 178 milioni di euro. L’olandese, inutile sottolinearlo, è uno dei difensori centrali più forti del mondo.

Se l’affare andasse il porto, sarebbe il secondo trasferimento più costoso nella storia del calcio, dietro soltanto all’affare da 222 milioni che portò Neymar dal Barcellona al Psg.

