Infortunio de Ligt Lione Juventus: ecco cosa è successo all’olandese nel match contro i francesi, valido per gli ottavi di Champions.

La Juventus sta facendo fatica contro il Lione. I francesi coprono e ripartono bene. In casa bianconera per di più piove sul bagnato. Si è infatti infortunato de Ligt. L’olandese ha avuto la peggio in un scontro fortuito con Alex Sandro nell’area di rigore della squadra transalpina. Il difensore è a bordo campo per farsi medicare. E proprio quando i piemontesi erano in inferiorità numerica è arrivato il vantaggio degli uomini di Rudi Garcia. E ora tutto si fa più difficile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK