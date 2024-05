Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 4 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 4 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Una settimana intensa, pregna di appuntamenti. Cinque sono state, nello specifico, le estrazioni del Superenalotto che si sono svolte in questa settimana, la prima delle quali, lo scorso lunedì, è stata straordinaria, inserita a pettine per permettere di recuperare quella, andata persa, dello scorso 25 aprile.

Nel caso in cui la dea bendata ti non abbia assistito, nonostante abbia avuto molteplici occasioni per farlo, niente paura. Stasera potrai riprovarci, e chissà che stavolta il fato non decida di assisterti e di darti una possibilità in più. Anche perché i premi in palio per le categorie superiori, al di là del jackpot destinato al fortunato o ai fortunati che dovessero eventualmente riuscire a centrare la sestina vincente, sono davvero “succulenti”. Sarà la volta buona? Lo scopriremo tra qualche ora.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 4 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.