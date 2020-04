Compleanno Rabiot, tanti auguri da Parigi: messaggio alla Juventus?

Adrien Rabiot ieri ha compiuto 25 anni. Tanti gli auguri arrivati da ex compagni del Paris Saint-Germain. Segnale di nostalgia?

Un tweet con scritto “Buon compleanno, Adrien!” e un video con le sue più importanti giocate in questa stagione. Questo è stato il modo con cui la Juventus ha fatto gli auguri a Rabiot per il suo 25esimo compleanno. Il francese ha forse deluso in gran parte le aspettative, ma la società bianconera vorrebbe ancora puntare su di lui e scommetterci anche per il prossimo anno. Qualcosa però nella giornata di ieri ha offerto un importante spunto di riflessione.

Compleanno Rabiot, al francese manca Parigi? L’indizio via social

Che cos’è successo? Un indizio è arrivato dai social network, più precisamente da Instagram. Sul suo profilo il centrocampista transalpino ha ripostato gli auguri di molti suo ex compagni del Psg. Tra questi si può citare Areola, Aurier, Kurzawa e qualche altro. A balzare agli occhi è il fatto che non appaiono gli auguri di nessun compagno della Juventus. Un messaggio tra le righe o una semplice coincidenza? Difficile dirlo.

In molti potrebbero aver pensato che Rabiot senta la mancanza di una città come Parigi e forse anche di qualche suo ex compagno. Difficile però costruire su tutto questo ipotesi di calciomercato e desideri di lasciare Torino per tornare, in un certo senso, a casa. Nulla può essere escluso, ma il futuro del buon Adrien al momento pare essere già deciso e certo. Occorre però capire cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

