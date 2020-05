Juventus, Cristiano Ronaldo prepara il ritorno: i dettagli

Cristiano Ronaldo sembrerebbe essere pronto a fare il suo ritorno in Italia. Ma quali sono i dettagli di questo rientro tanto atteso?

Tutto pronto per il ritorno di Cristiano Ronaldo in quel di Torino. Questa è l’indiscrezione che giunge direttamente dal ‘Jornal de Madeira’, secondo cui nelle scorse ore sia partito dalla Spagna, dove era parcheggiato, il Gulfestream G200 in direzione Madeira. Insomma, il Jet di proprietà del fuoriclasse portoghese sarebbe pronto poi a ripartire verso Torino. Ma quale sarà la procedura?

Cristiano Ronaldo pronto al rientro: i dettagli

D’altronde CR7 prima di poter eventualmente riprendere gli allenamenti, dovrà sottoporsi a una fase di isolamento, in quanto rientrante dall’estero. A questa va ad aggiungersi quella delle visite mediche da svolgere fin da domani. Occhio però alla prassi del doppio tampone, che potrebbe dimezzare o comunque ridurre la durata di due settimane previste dai decreti. Resta il fatto che ipotizzando un ritorno agli allenamenti in gruppo il 18 maggio è necessario programmare il rientro, anche se fino a questa mattina ancora non erano state fissate convocazioni o richieste di ritorno in Italia da parte della Juve. Insomma, i primi passi verso la normalità ci sono. Ora non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi giorni.

