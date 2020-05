Icardi alla Juventus, Calciomercato: trattativa in salita?

Mauro Icardi è uno da tempo sul taccuino della Juventus. Ma la trattativa per l’argentino sembrerebbe essere a dir poco in salita.

Mauro icardi è uno dei nomi che è sul taccuino della Juventus per la prossima sessione di calciomercato. L’argentino è stato accostato ai bianconeri anche la scorsa estate, ma poi il Psg ha beffato tutti all’ultimo respiro. Ora però tutto potrebbe tornare in ballo. Ma qual è la situazione dell’ex Inter?

Calciomercato Juventus, ecco qual è la situazione di Mauro Icardi

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’ la trattativa sarebbe tutta in salita. Il Psg, infatti, starebbe trattando con l’Inter per il riscatto del bomber sudamericano, anche se le cifre dovrebbero essere più basse dei 70 milioni di euro pattuiti circa un anno fa. Una volta riscattato, nei piani del club parigino, non ci sarebbe poi una cessione. Insomma, i tempi per un trasferimento sembrerebbero non essere ancora maturi. Non resta però che attendere che cosa accadrà nelle prossime settimane.

