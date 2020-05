Lapo Elkann con un messaggio su Twitter difende il capitano della Juventus Giorgio Chiellini dedicandogli affetto e ammirazione

Chiellini SEI il Nostro Capitano. Noi ti Amiamo e Stimiamo e Siamo Orgogliosi di TE #Forza Chiello #ForzaCapitano 🤍🖤 pic.twitter.com/Tz8VNXr1Zy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2020

In riferimento alle polemiche che sono nate ieri dopo che il capitano della Juventus ha raccontato nella sua autobiografia, senza peli sulla lingua, delle disavventure con alcuni giocatori fra i quali: Balotelli e Felipe Melo, che non hanno esitato un secondo per rispondere anche a tono, è intervenuto sulla questione anche Lapo Elkann. Il tweet di Lapo sul proprio profilo social è di ammirazione verso il capitano bianconero, ecco cosa ha scritto: “Chiellini SEI il Nostro Capitano. Noi ti Amiamo e Stimiamo e Siamo Orgogliosi di TE #Forza Chiello #ForzaCapitano”.

Lapo difende Giorgio Chiellini con un post su Twitter

Le parole di Lapo sono di amore e ammirazione verso un giocatore infinito che tuttora è fra i più amati nel popolo bianconero. Giorgio Chiellini viene, giustamente, idolatrato da Lapo con tanto di “dedica amorosa”. Il post ha ricevuto molti consensi e parecchie condivisioni facendo felici tutti i tifosi bianconeri che in questo momento sostengono il proprio capitano.

