Juventus, senti Evra: “Non vedo l’ora di allenare”

Patrice Evra, ex giocatore della Juventus. è tornato a parlare del suo futuro e delle sue ambizioni. Queste le parole del francese.

Patrice Evra è stato uno dei giocatori che ha lasciato un bellissimo ricordo nei tifosi della Juventus. L’ex terzino è tornato a parlare, spiegando quali sono le sue ambizioni e quale dovrebbe essere il suo futuro. Queste le sue parole, rilasciate in un podcast apparso sul sito del Manchester United: “Voglio allenare, non mi interessa dove. Io comunque non mi pongo obiettivi, anche perché non l’ho mai fatto in vita mia. Sono convinto che se li fissi e poi non li raggiungi ci resti male. Preferisco vivere il presente, se pensi troppo al futuro vieni preso dall’ansia e se guardi troppo al passato sei preso dai rimpianti“.

Juventus, Evra parla del suo futuro: ecco i suoi obiettivi

Il transalpino ha ben chiaro quali sono i suoi obiettivi e non sembrerebbe avere particolari pretese: “Non so quale squadra vorrei allenare. Posso dire che mi prenderò quello che l’universo mi darà. Adoro lavorare con i ragazzini. Alcuni calciatori pensano che siccome hanno avuto una grande carriera, saranno anche grandi allenatori, ma in realtà riparti da zero. Magari come giocatore hai vinto questo e quello ma come allenatore? Niente. Per cui io comincio da zero, però sono pronto. Penso che se vuoi diventare un grande tecnico devi fare questo e dimenticarti del calciatore che sei stato”. Insomma, parole chiare. Ora non resta capire quale sarà il futuro del buon Patrice.

