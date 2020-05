Tonali alla Juventus, l’ok definitivo all’operazione può darlo Vidal

Con Vidal prossimo a vestire la maglia dell’Inter, i nerazzurri dovrebbero mollare la pista che porta a Tonali. A quel punto resta solo la Juventus.

Il patron del Brescia Cellino avrebbe fissato a 50 milioni il prezzo di Tonali, anche se la crisi provocata dal coronavirus può limare verso il basso tale valutazione. Il CFO bianconero Paratici, oltre ad una corposa parte in conguaglio, stando a Tuttosport starebbe studiando altre soluzioni come l’inserimento nella trattativa di qualche giovane che potrebbe intrigare Cellino. Uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Nicolussi Caviglia, in prestito attualmente al Perugia, oltre ad un altro centrocampista come Toure e al difensore Coccolo, questi due pedine della Juventus Under 23 di Pecchia. L’ok definitivo e la scomparsa dell’Inter, però, potrebbe arrivare da Vidal.

Tonali verso la Vecchia Signora, affondo in vista?

Secondo il quotidiano torinese, infatti, Zhang starebbe pensando a chiudere per il cileno tanto amato da Conte. Se Marotta e Ausilio dovessero chiudere il trasferimento a Milano di Vidal, difficilmente ci sarebbe spazio nello scacchiere contiano per il giovane talento. Con Barella, Brozovic, Sensi, Eriksen più l’acquisto del cileno, Tonali rischierebbe di trovare poco spazio all’Inter. La Juve potrebbe così approfittare della situazione, ponendo il giocatore al centro del progetto in un’opera di rinnovamento che vedrebbe l’addio di Pjanic, sempre più vicino al Barcellona.

