Ilaria D’Amico paga pegno sui social: ecco la richiesta di Cattelan

Ilaria D’Amico è stata ospite da Alessandro Cattelan a ‘E poi c’è Cattelan’. La giornalista, avendo perso a un gioco, ha dovuto pagare pegno sui social.

Ilaria D’Amico, nota giornalista e compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon, è stata ospite a ‘E poi c’è Cattelan’, trasmissione condotta da Alessandro Cattelan. Presenti anche Eto’o, Milito, Zanetti, Stankovic, Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Ivan Cordoba e Paolo Orlandoni. Ma che cosa è successo con la donna dell’estremo difensore bianconero?

Ilaria D’Amico, ecco la penitenza voluta da Cattelan

Ilaria ha partecipato a un gioco e, avendo perso, ha dovuto pagare pegno. La penitenza per lei è consistita nello scrivere su Twitter una frase riguardante proprio Buffon: “Credo che Buffon sia il terzo miglior portiere al mondo (e il secondo miglior fidanzato)”. Il tweet e ha apparso pochi minuti dopo e i suoi follower hanno senza alcun dubbio apprezzato il fatto che la D’Amico abbia tenuto fede alla parola data. Pericolo scampato invece per Cattelan, che avrebbe dovuto scrivere che era fallo di Ronaldo su Iulano. Insomma, un duello Juve-Inter che non tramonta mai.

Credo che @gianluigibuffon sia il terzo miglior portiere al mondo (e il secondo miglior fidanzato). #penitenza #EPCC — Ilaria D'Amico (@ilaria_damico) May 19, 2020

