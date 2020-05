Juventus, senti Del Neri: “Agnelli ha costruito una corazzata”

L’ex allenatore della Juventus Luigi Del Neri è tornato a parlare dei bianconeri, elogiando il lavoro fatto da Andrea Agnelli.

Luigi Del Neri è stato uno dei tanti allenatori che si è seduto sulla panchina della Juventus poco dopo la risalita in Serie A. Il tecnico è tornato a parlare della società piemontese in un’ intervista concessa ai microfoni de ‘Il Giornale’. E le sue dichiarazioni sono state un vero e proprio elogio al lavoro fatto da Andrea Agnelli.

“Andrea Agnelli è un presidente appassionato, competente e con sempre maggior voglia di imparare. È riuscito a dare continuità al progetto della Juventus, costruendo negli anni una vera e propria corazzata. Ai miei tempi non potevamo prendere certi giocatori. La stagione andò bene fino a Natale, ma poi fummo pesantemente penalizzati da infortuni e assenze varie. Con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto giocarci il quarto posto”, queste le parole dette dal tecnico, che è tornato anche sulla sua non troppo fortunata avventura torinese.

