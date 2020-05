Higuain, chiudere al River Plate sarà una scelta di cuore. Da subito?

Higuain scalpita per chiudere la stagione al top con Sarri. C’è un’dea Mls, ma tornare nel suo paese sarebbe una scelta di vita. E il River Plate…

Il Pipita in questo momento corre di rincorsa. È arrivato in Italia in coda ai viaggi di rientro dei compagni. Vale a dire dopo Pjanic, Ronaldo, Szczesny, De Ligt, Khedira, Matuidi, Danilo, Alex Sandro, Douglas Costa, Rabiot. Inevitabilmente dovrà rimontare anche nelle gerarchie di Sarri. La prima partita è ancora lontana ma è chiaro che il centravanti titolare ora è uno strano tipo con il numero 10 sulle spalle. Si chiama Paulo Dybala. quindi le voci di un addio del Pipita dopo la fine della stagione sono più che di attualità.

Higuain e l’idea insistente di tornare in Argentina

«L’idea di fondo sarebbe onorare fino all’ultimo giorno il contratto con la Juventus, ma nella scelta peseranno le lusinghe della Mls». Scrive così la Gazzetta dello Sport questa mattina. «Ma è viva soprattutto, l’eterna nostalgia argentina. La voglia di stare definitivamente vicino alla famiglia, alla mamma malata e alla figlioletta che cresce. Senza scordare la famiglia calcistica, una sola da sempre: il “suo” River Plate che negli ultimi anni ha dominato il fùtbol sudamericano con un gioco coraggioso, perfetto per un cannibale del gol come lui».

