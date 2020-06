Calciomercato Juventus, il Barcellona ha la chiave per arrivare a Pjanic

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro la partenza di alcune pedine importanti. Giocatori dai quali probabilmente ci si aspettava di più e che potrebbero essere ceduti per fare cassa. Uno di questi è senz’altro Miralem Pjanic.

Le possibilità che il centrocampista bosniaco resti in bianconero sembrano calare davvero e del resto la Juventus già sa che nel suo ruolo può contare su Bentancur. Prima dello stop a causa del coronavirus, infatti, Maurizio Sarri nella posizione di playmaker aveva già lanciato il mediano sudamericano. Pjanic insomma non ha reso per come ci si aspettava e la Juventus non direbbe no ad una sua cessione onerosa. O magari a qualche scambio conveniente.

Calciomercato Juventus: Dembelè può arrivare

Come riporta il “Mundo Deportivo” il Barcellona è pronto a stringere per Pjanic e avrebbe la chiave giusta per far decollare la trattativa, vale a dire Dembelè. L’attaccante esterno in Spagna pure non è riuscito a far vedere tutto il suo talento e per questo motivo passare alla Juventus potrebbe essere per lui una ottima occasione per rilanciarsi.

Non è nemmeno da escludere che il giocatore possa essere inserito nella trattativa per Pjanic solo in prestito, oltre ovviamente ad una sostanziosa offerta cash per il club bianconero. Il Barcellona potrebbe essere ancora più ingolosito da questa possibilità, considerando che potrebbe rivalutare il giocatore, specie se in Italia Dembelè riuscisse a far vedere grandi cose.

