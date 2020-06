Calciomercato Juventus, rumors francesi: c’è Thuram nel mirino

Il calciomercato Juventus è già improntato al futuro. I bianconeri durante la sosta hanno già probabilmente pianificato quali potrebbero essere i prossimi colpi, da mettere a segno durante l’estate.

Già perfezionato l’arrivo di Kulusevski nella prossima stagione, i tifosi si aspettano adesso qualche colpo di grande spessore per migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Sono soprattutto i giovani italiani ad interessare, visto che sul taccuino di Paratici ci sono Chiesa e Tonali. Azzurri dal futuro assicurato e con ancora ampi margini di crescita.

Ma ovviamente si guarda anche all’estero, cercando di prendere altri calciatori giovani che potranno dare il via ad un ricambio generazionale. E dalla Francia arrivano proprio notizie in tal senso.

Calciomercato Juventus: fari puntati su Thuram

Secondo quanto riferisce il portale “Le 10 Sport” infatti la Juventus avrebbe posato gli occhi su Markus Thuram, figlio d’arte e attaccante del Borussia Moenchengladbach.

Arrivato lo scorso anno in Bundesliga, l’attaccante francese ha già segnato 10 gol e i bianconeri avrebbero chiesto informazioni al suo agente Mino Raiola, con il quale sono già in contatto tra l’altro per l’affare Pogba. Thuram chiaramente conosce bene l’Italia, dove è cresciuto al fianco di papà Lilian. Che nella sua carriera è stato a lungo un giocatore della Juventus. Markus ripercorrerà le orme del padre?

