Maxiscambio tra la Juve e la Roma. Ecco i calciatori coinvolti nell’affare

Juve e Roma stanno cercando di definire un maxiscambio in cui sarebbero inclusi diversi calciatori di prima fascia. Ma anche delle seconde linee.

Juventus e Roma al tavolo delle trattative, si lavora per accontentare entrambe le parti. Al centro del discorso come al solito ci sono le plusvalenze. I due club, alleati nell’alleggerire i bilanci, stanno cercando di capire come poter fare a concludere nuovi scambi dopo quello che ha portato Spinazzola a Roma e Pellegrini a Torino. La Juve vuole registrare una preziosa plusvalenza con la cessione di Mandragora, i capitolini con Cristante. L’affare si farà, senza ombra di dubbio. Però ci sono altri elementi in ballo nel maxiscambio sull’asse Roma-Torino.

Nel maxiscambio è incluso anche Zaniolo?

Nicolò Zaniolo resta nei desideri di Paratic. Il CFO bianconero ha messo sul piatto Bernardeschi e Rugani per il talento della Nazionale. Un altro discorso caldo sul tavolo – riporta calciomercato.it – è quello tra Romero e Under, che potrebbero essere valutati 30 milioni di euro a bilancio. Un’operazione, tra due giovani prospetti, che accontenterebbe sia Juve che Roma. Paratici e l’Ad giallorosso Fienga dovrebbero riaggiornarsi nei prossimi giorni dopo l’incontro della scorsa settimana.

