Higuain sul piatto della bilancia. La Juve prova a prendere un gioiello

Paratici ha un’idea: provare a spingere Higuain all’Olimpique Marsiglia per prendere il giovane Kamara. Il talento francese piace anche al Milan di Maldini.

L’idea di fondo sarebbe onorare fino all’ultimo giorno il contratto con la Juventus, ma nella scelta peseranno le lusinghe della Mls e del River Plate. Di Higuain, sostanzialmente, si sapeva questo. Anche perché l’eterna nostalgia argentina è un richiamo assurdo. La voglia di stare definitivamente vicino alla famiglia, alla mamma malata e alla figlioletta che cresce. Senza scordare la famiglia calcistica, una sola da sempre: il “suo” River Plate che negli ultimi anni ha dominato il fùtbol sudamericano con un gioco coraggioso, perfetto per un cannibale del gol come lui. Ultimamente, però, all’orizzonte c’è una nuova destinazione. E’ l’Olimpique Marsigli dove Fabrizio Ravanelli potrebbe andare a fare il direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Ramsey in dubbio per la finale contro il Napoli. Incombe il calciomercato per il gallese

Higuain, avventura ai titoli di coda con la Juventus

Il bomber albiceleste ritroverebbe il connazionale Di Benedetto, per un tandem d’attacco di assoluto valore in termini di gol ed esperienza. «Paratici chiederebbe una cifra tra i 15 e i 20 milioni per la cessione di Higuain, o potrebbe sfruttare l’ex Napoli come preziosa carta per arrivare ad un gioiello dell’Olympique» A scriverlo è il portale www.calciomercatoweb.it. Stiamo parlando di Boubacar Kamara, 20enne difensore esploso quest’anno alla corte di Villas Boas. Il baby centrale è finito nel mirino di diverse big d’Europa ed è stato accostato a più riprese anche al Milan per il nuovo progetto imperniato sulla linea verde.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK