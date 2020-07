Juventus-Lazio 2-1, Inzaghi: “Gara di personalità”

intervistato ai microfoni di Sky, Simone Inzaghi ha detto la sua in merito alla gara dell’Allianz Stadium finita 2-1 per la Juventus

Un Simone Inzaghi comunque orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi è quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post partita di Juventus-Lazio: “A dispetto delle molte assenze, abbiamo comunque dimostrato personalità. Forse avremmo meritato qualcosina in più,abbiamo colpito un palo clamoroso ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con cinque giorni per preparare il match, abbiamo fatto vedere cose interessanti.

Su Lukaku: “C’è un codice interno, e chi lo trasgredisce paga. Da noi funziona così”

