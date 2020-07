Milik alla Juventus, Ciro Venerato certo: «Ha accordo con Paratici»

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, non ha grossi dubbi su come evolva la trattativa tra i bianconeri e il calciatore polacco. «Per Milik servono 40 milioni».

Ciro Venerato ha parlato della questione Milik dai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Milik alla Juventus di Maurizio Sarri? Il Napoli vuole solo Federico Bernardeschi come contropartita tecnica. Il procuratore del polacco ha un accordo da tanto con Paratici. De Laurentiis vuole 40 milioni per Arek». Parole pronunciate con convinzione dal giornalista della Rai che sembra no lasciare molto spazio ad altre ipotesi di trasferimento. Il problema, chiaramente, è la buona riuscita dell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo allenatore della Juventus. Il comunicato del club per il dopo Sarri

Milik è il preferito da Maurizio Sarri

Milik è il preferito di Maurizio Sarri, ma c’è qualcosa a non far decollare il possibile scambio tra il club torinese e il Napoli. Si tratta di Bernardeschi. Il giocatore bianconero è pedina gradita ai partenopei, ma non vorrebbe cambiare aria non essendo convinto della destinazione. E a questo punto è difficile pensare che la Juve metta sul piatto la somma di 40-50 milioni di euro che il Napoli chiede per cedere il suo centravanti. Nonostante il contratto di Milik scada nel giugno 2021 e dunque esiste il rischio concreto di perdere il giocatore a costo zero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK