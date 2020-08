Juve, l’ex obiettivo Inzaghi rinnova con la Lazio: imminente la firma

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi è in odore di rinnovo con la Lazio: secondo quanto riferito dal Messaggero, uno dei papabili sostituti di Maurizio Sarri è in procinto di firmare il rinnovo contrattuale con la società capitolina fino al 2023.

INZAGHI JUVENTUS CALCIOMERCATO RINNOVO LAZIO/ La quiete dopo la tempesta: così potrebbe essere sintetizzato il rapporto tra la Lazio e Simone Inzaghi, che vive di alti e bassi continui. L’allenatore, che sembrava uno dei candidati più autorevoli per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ora sembra a un passo dal rinnovo con i biancocelesti: secondo quanto riferito dal Messaggero, infatti, Inzaghi nel corso dei prossimi giorni dovrebbe prolungare di altri due anni il contratto in scadenza nel 2021. Qualora la Juve avesse deciso di puntare su di lui, avrebbe dovuto pagare alla Lazio un indennizzo di 10 milioni di euro: questa era la cifra richiesta dal patron Claudio Lotito per lasciar partire il suo condottiero, che ora manterrà il timone della nave per altri tre stagioni. Salvo burrasche improvvise…

