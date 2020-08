La Juve mette le ali, calciomercato: anche Gosens nel mirino di Paratici

Calciomercato Juventus, Gosens nome caldo per la “Vecchia Signora”: Paratici è al lavoro per cercare di trovare un’intesa con l’Atalanta, con la quale è in ballo anche il discorso relativo a Duvan Zapata. Ecco cosa filtra dalle ultime indiscrezioni

CALCIOMERCATO JUVENTUS GOSENS AFFARE ATALANTA/ Uno dei nomi sulla lista di Fabio Paratici è sicuramente quello di Robin Gosens: il funambolico esterno di Gasperini piace e non poco alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris che, dopo i sondaggi effettuati la scorsa settimana, potrebbe sferrare l’assalto decisivo. La valutazione che il club orobico fa del suo calciatore si attesta sui 35-40 milioni di euro: una cifra importante, certo, ma che potrebbe essere ulteriormente abbassata qualora venissero inserite nell’affare delle contropartite tecniche gradite ai bergamaschi. Una su tutti, Mattia Perin: complice il grave infortunio accorso a Gollini, l’Atalanta è alla ricerca di un portiere affidabile, e l’estremo difensore della Juve, quest’ anno in prestito al Genoa, potrebbe rappresentare il profilo giusto.

Calciomercato Juventus, affare Gosens: pronta l’offerta giusta?

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. La rosa di Pirlo ha assolutamente bisogno di linfa fresca sulle ali, reparto in cui la squadra di Sarri ha mostrato gravi lacune, sia in campionato che in Champions League. I vari Danilo e De Sciglio non si sono dimostrati all’altezza della situazione, e il solo Alex Sandro si è ritrovato a dover disputare una miriade di partite. Nel caso in cui Gosens dovesse sbarcare sotto l’ombra della Mole, Luca Pellegrini sarebbe nuovamente ceduto in prestito: non è da escludere per lui nuovamente l’ipotesi Cagliari, oppure il Napoli nell’eventuale affare Milik.

