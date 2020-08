Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso la Spagna

Il calciomercato Juventus vedrà in queste settimane diversi acquisti ma anche delle cessioni. L’obiettivo è modellare una rosa adatta al gioco di Andrea Pirlo.

Da appena una settimana l’ex centrocampista ha preso il posto di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. E chiaramente la società dovrà far sì che l’organico venga costruito in base alle idee di calcio del nuovo tecnico, che pare intenzionato a schierare una difesa a tre. Diversi elementi probabilmente andranno via, anzi uno l’ha già fatto. Matuidi si è infatti accasato negli Usa con l’Inter Miami. Un altro big della rosa che si potrebbe sacrificare in questo calciomercato è Douglas Costa.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid si fa avanti

In Spagna alcune voci riguardano proprio l’attaccante brasiliano. Come riporta El Gol Digital e in Italia anche calciomercato.it, l’Atletico Madrid è molto interessato alle prestazioni di Douglas Costa. Per convincere la Juventus con una buona offerta economica però la società biancorossa dovrà prima cedere Thomas Partey, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Non appena avrà incassato i soldi della sua cessione potrebbe fare un tentativo per arrivare alle prestazioni del brasiliano.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cercasi sistemazione per Perin

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK