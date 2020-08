Calciomercato Juventus, ha deciso: vuole solo il bianconero

Il calciomercato Juventus si appresta a vivere le sue fasi più importanti. Con un obiettivo della mediana che potrebbe concretizzarsi.

Parliamo di Aouar, centrocampista di grande talento che è stato tra i trascinatori del Lione in questa stagione. Faro della squadra di Rudi Garcia, è riuscito insieme ai suoi compagni ad arrivare fino alle semifinali di Champions League. Ora però per lui sembra esserci all’orizzonte una big del calcio europeo e non bisogna dimenticare che nei mesi passati è stato più volte accostato alla Juve.

LEGGI ANCHE –>>Ansu Fati, la Juventus ha avanzato un’offerta per il talento del Barcellona

Calciomercato Juventus, Aouar vuole il bianconero

Il portale francese “Le10sport” non sembra avere dubbi sulla volontà del calciatore francese di vestire la maglia bianconera. Aouar infatti spera che la Juventus possa fare un’offerta convincente al Lione per arrivare in Italia e giocare nel centrocampo di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore sarebbe proprio la chiave che avrebbe convinto il forte giocatore francese ad approdare alla Juve. Nonostante la concorrenza di City, Psg e Arsenal dunque Aouar sarebbe ben felice di giocare per la squadra bianconera. Che però adesso dovrà dimostrare di voler puntare forte su di lui.

LEGGI ANCHE —>>Dzeko, Inter e Juventus si danno battaglia per il bomber della Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK