“Juventus, Ronaldo non è stato un investimento sbagliato”

La Juventus si prepara all’inizio del prossimo campionato di serie A e nel frattempo Andrea Pirlo aspetta ancora rinforzi dal calciomercato.

Ci si aspetta il colpaccio Suarez o comunque l’arrivo di una prima punta di spessore. Questo nonostante le difficoltà economiche che hanno coinvolto l’intero mondo calcistico. Soprattutto in questo 2020 dove l’emergenza Covid e le varie restrizioni (dal lockdown all’assenza di pubblico sugli spalti alla ripresa) hanno eroso le casse delle società. Di calciomercato e bilancio, tra gli altri interessanti argomenti, ha parlato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Iaria durante “CasaJuventibus.com”.

Juventus, l’analisi di Iaria sul mercato bianconero

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato a “CasaJuventibus” di quello che si può senz’altro considerare come il vero grande colpo di calciomercato dell’ultimo decennio. “Quello di Cristiano Ronaldo non è stato un investimento sbagliato da parte della Juventus. Che per competere la Juve aveva due possibilità, o vincere due Champions di fila scardinando gli equilibri commerciali o fare un’operazione sportiva e commerciale che li spostasse” ha spiegato.

“Sono stati altri gli investimenti sbagliati, non quello di Ronaldo. Come ad esempio i cambi tecnici che hanno portato 30 milioni di costi in più, o l’aumento degli stipendi per l’arrivo di Ramsey e Rabiot, e ancora il ritorno di Higuain” continua. Infine un pensiero sul calciomercato bianconero. “La Juve non ha grandi margini di spesa, a meno che non libera risorse – conclude Iaria – Quella appena iniziata sarà una stagione di transizione,non si aprirà un nuovo ciclo. Bisogna sfruttare fino agli ultimi giorni la presenza di Ronaldo”.

