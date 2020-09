Cavani alla Juventus, calciomercato: il Matador si allontana dai bianconeri

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici è sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco da consegnare ad Andrea Pirlo, alla luce della sempre più probabile partenza di Gonzalo Higuain, per il quale è imminente la rescissione consensuale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, molto difficilmente i bianconeri riusciranno a trovare l’accordo per Edinson Cavani: l’attaccante sudamericano avrebbe chiesto un contratto da 12 milioni di euro annui, a fronte dell’offerta da 6,5 milioni fatta dalla Juve.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CAVANI PARAMETRO ZERO/ Nella lista di Fabio Paratici per il dopo Higuain, il dirigente bianconero ha cerchiato in modo piuttosto importante il nome di Edinson Cavani, sondato a più riprese dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris. Assieme a Dzeko, Suarez e Morata, infatti, l’ex attaccante del Paris Saint Germain, recentemente svincolatosi dalla formazione francese, è considerato un centravanti potenzialmente da Juve, per le sue abilità tecniche e tattiche.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, c’è ancora una sensibile discrepanza tra la richiesta del Matador e l’offerta della Vecchia Signora: Cavani infatti avrebbe chiesto un triennale da 12 milioni di euro annui, mentre la Juve non vorrebbe spingersi oltre i 6,5 milioni più bonus. Un solco che appare abbastanza difficile, se non impossibile, colmare.

Calciomercato Juventus, Suarez è in pole per il dopo Higuain: la situazione

Ecco perchè Paratici sta stringendo con il Barcellona per Suarez: il Pistolero avrebbe avviato le pratiche per ottenere il passaporto italiano, condizione necessaria e sufficiente per militare nel campionato italiano. Ci sono ancora due ostacoli da aggirare, però, per il buon esito della trattativa: uno è legato all’esame di italiano che l’attaccante dovrà sostenere nel corso dei prossimi giorni, l’altro è relativo alla buonuscita che il giocatore continuerebbe a chiedere al club blaugrana.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la Juve potrebbe agevolare il tutto versando nelle casse del Barca un modico indennizzo, pari a circa 5-6 milione di euro, per poter chiudere il cerchio. La sensazione è che la quadra definitiva possa essere trovata a stretto giro di posta: i segnali che arrivano dalla Catalogna sono sempre più positivi…

