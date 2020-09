Douglas Costa sacrificato per arrivare ad Ocampos. La Juve ci pensa…

La Juventus vorrebbe cedere Douglas Costa per arrivare ad Ocampos del Siviglia, fresco protagonista di una grande partita nella Supercoppa Europea.

Il portale calciomercatoweb.it non ha dubbi: Douglas Costa può fare spazio ad un altro calciatore. In molti ipotizzano che la Juventus possa andare all’assalto di Chiesa, ma i tempi sono ristretti e i contanti pochi. Ecco perché per ridurre il monte ingaggi e ottimizzare i costi di gestione si sta pensando ad un calciatore che in Italia è stato poco più che una meteora. Ocampos del Siviglia, però, si è trasformato e di recente è stato protagonista assoluto contro il l’Inter e contro il Bayer Monaco. Nella finale di Supercoppa Europea, poi persa ai supplementari, è stato imprendibile segnando anche da dischetto.

Douglas Costa via, Paratici è Londra

Dalla cessione di Douglas Costa dovrebbero dunque arrivare i 40 milioni necessari per tentare l’assalto a Ocampos. Sul brasiliano ci sono il Wolverhampton e alcuni club tedeschi. Tuttavia, il Siviglia è molto restio nel cedere l’ex – tra le altre – di Marsiglia e Milan e per ora sarebbe arrivato un ‘no’ secco. La Juventus, ad ogni modo, è in movimento e non resterà certo a guardare negli ultimi giorni di calciomercato.