Alex Luna, un gioiello per la Juventus del futuro. Garantisce il Re

Alex Luna gioca per l’Atlético Rafaela, in Seconda Divisione spagnola, dove si è già affermato come titolare indiscusso. Ha sedici anni e fa magie col pallone.

La Juventus programma il futuro. O, meglio, cerca di farlo con le risorse a disposizione. Sembra tutto già legato a una nuova ricostruzione, che potrebbe non essere l’ultima. L’ultimo nome con cui sta flirtando Paratici è una giovane promessa. Il suo impatto, chiaramente, con il calcio italiano no sarebbe immediato, ma a lungo termine. Il suo nome è Álex Luna, e in Argentina, il suo paese natale, parlano alla grande delle sue qualità.

L’intercessione di Cristiano Ronaldo per Alex Luna

Gioca per l’Atlético Rafaela, in Seconda Divisione spagnola, dove si è già affermato come titolare indiscusso. Questo nonostante abbia solo 16 anni. Il suo riferimento è Neymar Junior, al quale cerca di assomigliare nel suo stile di gioco, grazie ai suoi dribbling, alle sue finte, al suo overflow e alla sua velocità. E club come Everton, Dinamo Zagrabia, Lille, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Monaco, AC Milan o anche Barça e Real Madrid lo hanno notato. E la Juventus? Beh, c’è un asso nella manica per i bianconeri e si chiama Cristiano Ronaldo. Il Re avrebbe convinto il ragazzo a sposare la causa bianconera per il futuro. Alex Luna, inoltre, non vedrebbe l’ora di iniziare.