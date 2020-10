Juventus, Bernardeschi è un problema: scontata la sua cessione

Federico Bernardeschi anche in questo scorcio di stagione non riesce ad ingranare la marcia. Le sue prestazioni sono assolutamente deludenti, e le possibilità che possa rimanere ancora a Torino si riducono sempre di più

Juventus Bernardeschi/ Sebbene fosse stato messo sul mercato, Bernardeschi alla fine è rimasto alla Juventus. Pochissime le offerte concrete messe sul piatto per lui, al punto che i vertici dirigenziali bianconeri non hanno potuto fare altro che trattenere il calciatore, che Pirlo in questo momento sta provando come quinto di centrocampo alla Zambrotta. Prima il Napoli nell’ipotetico scambio con Milik, e poi il Barcellona nell’ambito dell’affare Dembele, avevano effettuato dei sondaggi, peraltro molto timidi, per l’ex Fiorentina, valutato dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris circa 40 milioni di euro.

Reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per circa 40 giorni, Pirlo ha deciso comunque di concedergli alcuni scampoli di partita contro Crotone e Dinamo Kiev, partite nelle quali l’esterno ha dimostrato di essere anni luce da una condizione fisica ottimale. Alla Juve il tempo, si sa, è tiranno, e laddove il calciatore dovesse gettare alle ortiche tutte le opportunità che gli verranno concesse da qui fino al termine della stagione, ecco che l’ipotesi di una sua cessione non sarebbe soltanto una possibilità, ma una vera e propria necessità.