Icardi sembra essere ancora in orbita bianconera: un flirt mai – realmente – finito. A confermarlo l’agente Wanda con un commento social

Sembra esserci, nonostante il trasferimento al Psg, una pista aperta fra Mauro Icardi e la Juventus e a confermare questo flirt ci pensa, ancora una volta, la moglie e agente del giocatore Wanda Nara che ha commentato entusiasta la vittoria dei bianconeri e i gol dell’attaccante Alvaro Morata sotto il post Instagram della moglie dello spagnolo, Alice Campello.

Calciomercato Juventus, Icardi: il commento di Wanda apre il mercato…

Il commento della moglie e agente del giocatore Mauro Icardi per molti tifosi è un chiaro messaggio di mercato, infatti, l’ipotesi è che Icardi, nonostante il passaggio al Paris Saint Germain dall’Inter a titolo definitivo, abbia ancora intenzione di tornare nel calcio italiano a cui è affezionatissimo e di poterlo fare da protagonista proprio alla Juventus. Abbiamo visto come nel corso degli ultimi due anni il corteggiamento fra le parti sia stato più che concreto, tanto che si parlava già di un accordo avvenuto proprio fra la dirigenza bianconera e l’agente Wanda Nara poi non concretizzato per le richieste economiche, decisamente eccessive, della rivale di campionato, l’Inter. Ma ora il giocatore che a Parigi sta facendo sicuramente bene, sembra, però, voglioso di ritornare in Italia campionato dove è stato protagonista per diverso tempo, tanto da diventare il capitano, con l’Inter.

Un volere che avrebbe soprattutto il benestare della moglie Wanda, e questo commento social seppur innocuo e di supporto, per molti tifosi è un chiaro messaggio di mercato o un avvertimento fra le righe per far presente che i contatti fra le parti esistono ancora. La Juventus però il suo centroavanti l’ha trovato, ora bisognerà capire se sarà solo Alvaro Morata.