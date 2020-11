Chiellini verso l’addio. Juventus, i nomi per sostituire il capitano

Chiellini dirà probabilmente addio a fine stagione per diventare un dirigente della Juventus. Ecco chi può prendere il suo posto.

Giorgio Chiellini è ormai tartassato dagli infortuni. I periodi in cui finisce ko dopo essere rientrato da quello precedente si stanno assottigliando. Le presenze a stagione sono crollate e gli anni migliori ormai trascorsi. Il capitano, però, vale stringere i denti e capire se il proprio fisico regge o meno altre stagioni a questi livelli. La Juventus, che lo adora, gli ha offerto carta bianca. Il rischio che però appenda le scarpette al chiodo a fine torneo sono alte. E’ per questa motivazione che Paratici sta sondando il terreno con una serie di stopper mancini che non lo farebbero rimpiangere.

I nomi per il post Chiellini

il portale calciomercatoweb.it svela le intenzioni della Vecchia Signora. Il primissimo profilo resta quello di Alaba, che non rinnoverà con il Bayern e tatticamente si integrerebbe alla perfezione nella difesa di Pirlo. Sondato anche Diego Carlos, rivelazione del Siviglia che tuttavia non intende fare sconti:Monchi non libererà il brasiliano per meno di 40 milioni di euro. esta in scia come possibile alternativa Nikola Milenkovic, inseguito da Milan ed Inter e lontano dal rinnovo con la Fiorentina ed in scadenza nel 2022. Sempre in Serie A piace Roger Ibanez che tanto bene sta facendo a Roma agli ordini di Fonseca. Infine occhi anche su Kabak, talento turco dello Schalke 04 che piace da tempo anche al Milan: