Traorè, Juventus pronta a sferrare l’attacco. Niente rinnovo con i Wolves

Adama Traorè sarebbe approdato a Torino qualora la Juventus non avesse chiuso con Chiesa. Adesso però il suo nome torna di moda a Torino.

Adama Traorè per la Juventus è stato soltanto un discorso soltanto rinviato a gennaio. Questo grazie agli ottimi i rapporti tra il club bianconero e il superprocuratore Jorge Mendes. Tenendo presente che sul ragazzo c’è sempre la Roma, va aggiornata la situazione sul conto del muscoloso e virgulto giovane lusitano. Calciomercato.it, durante la sua trasmissione “Terzo Tempo”, ha intervistato l’agente Graziano Battistini. «Se mi chiedete se può essere appetibile in Italia, assolutamente sì. Un calciatore di questo livello può giocare ovunque, può fare la differenza in qualsiasi momento e, ovviamente, economicamente necessita di un investimento importante».

