Barcellona Juventus, Messi tira la maglia a Buffon: cosa è successo

Barcellona Juventus, Champions League: dopo un tiro Messi ha tirato la maglia di Buffon guardandolo col sorriso, un segno di rispetto che poi lo stesso portiere ha ricambiato con un sorriso e un abbraccio. I due campioni sembrano rispettarsi molto e lo dimostrando anche durante un’azione di gioco. La Juventus al Camp Nou gioca per vincere il girone e passare come prima in classifica, per avere più speranza di incontrare una squadra più abbordabile agli ottavi.

Un gesto affettuoso e di rispetto fra due campionissimi del pallone. Questa tre ci sono tre extraterrestri al Camp Nou. Messi, Cristiano Ronaldo e il portiere bianconero. Partita fondamentale per lui che si fa protagonista con un’ottima parata.