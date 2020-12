Ozil offerto alla Juventus. Come stanno le cose con l’Arsenal

Ozil è stato offerto cinque volte alla Juventus nel corso del 2020. Il tedesco, però, non ha mai scaldato i cuori dei bianconeri che hanno detto no.

Mesut Ozil, trequartista dell’Arsenal, è stato offerto alla Juventus più volte nell’ultimo anno. Calciomercato.com fa sapere che sarebbe avvenuto 5 volte riportando una fonte dall’Inghilterra. Ma il turco, visto anche l’alto stipendio, non ha mai scaldato il cuore della Vecchia Signora. La Juventus, prima nella fase sarriana, poi con l’arrivo di Pirlo, non ha mai cercato più di tanto unu trequartista disponendo già in rosa di un’ampia gamma di scelta. Nonostante questo, gli agenti del ragazzo e il ds dei Gunners hanno provato ugualmente a fare il proprio mestiere.

Ozil, la pedina di scambio era Dybala

Da Londra, oltre a non sperare che la Juventus pagasse il cartellino di Ozil, pensavano ad uno scambi. Chiaramente, più che Ramsey, puntavano ad ottenere Paulo Dybala. Per i bianconeri, però, la trattativa non è nemmeno partita perché la Joya è merce rara. Qualora dovesse lasciare Torino, lo farebbe soltanto per una cifra esorbitante o in cambio di un top player come ad esempio Pogba. Non esistono vie di mezzo.