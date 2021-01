Juventus Spal, Chiesa: “Siamo una grande squadra, vogliamo vincere tutto”

Le parole di Federico Chiesa ai microfoni della Rai dopo Juventus Spal: ecco quanto dichiarato dall’ex esterno della Fiorentina

Juventus Spal Chiesa/ Ha timbrato la marcatura con un goal d’autore, entrando nel match con la solita cattiveria. Stiamo parlando di Federico Chiesa, che al fischio finale del match di Coppa Italia contro la Spal, che ha visto la Juventus imporsi per 4-0, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole:

Leggi anche–>Juventus Spal, Pirlo trema: altro infortunio, è costretto ad uscire

“Buona partita, non ci siamo fatti sorprendere. Sono contento per il goal, il mio obiettivo è quello di farmi trovare sempre pronto. Ora testa al campionato per la gara contro la Sampdoria e poi si penserà all’Inter. Siamo la Juventus, una squadra nata per vincere: voglio ripagare il club della fiducia mostrata nei miei confronti.”