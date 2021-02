Calciomercato Juventus, l’attaccante del futuro lo sceglie…Pochettino

Pochettino deve scegliere quale attaccante prendere per il Psg. Le manovre di mercato si intrecciano inevitabilmente con quelle della Juventus.

Partiamo dal presupposto che PSG e Juventus essendo due top club, spesso hanno in comune obiettivi fuori dalla portata di altre società. I parigini, tuttavia, essendo il club più facoltoso del mondo insieme al Man City, hanno l’ultima parola praticamente su ogni cosa. A questo giro l’intreccio di calciomercato riguarda due centravanti che i bianconeri hanno sognato e che sognano di portare in organico. A scegliere quale eventualmente arriverà a Torino è il tecnico dei francesi: Pochettino.

Chi sceglie Pochettino?

Pochettino ha in rosa Mauro Icardi, ma ha chiesto che venga preso Sergio Aguero. Ecco, sono entrambe piste che per luglio la Juventus sta seguendo con grandissima attenzione e concentrazione. Qualora l’argentino del City dovesse sbarcare al Parco dei Principi, il suo connazionale farebbe le valigie verso quella che già da tempo doveva essere la destinazione. Icardi vuole la Juventus e sa che prima o poi giocherà con la compagine che reputa la più importante d’Italia. Viceversa, se Maurito non dovesse muoversi, allora Paratici andrebbe all-in per il genero del compianto Diego Armando Maradona.