Juve, Buffon ma che combini? Bestemmia dopo il goal di Lautaro. ||Nuovo deferimento?

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il portierone bianconero avrebbe utilizzato un’espressione blasfema in occasione del goal di Lautaro Martinez. Pronto un nuovo deferimento?

Inter Juventus Buffon/ Avrebbe assolutamente del clamoroso quanto successo a San Siro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, Gigi Buffon, infatti, in occasione del goal del momentaneo vantaggio di Lautaro Martinez, si sarebbe lasciato andare ad un’espressione blasfema. I microfoni di San Siro non lasciano adito a possibili interpretazione: Super Gigi ha chiaramente pronunciato la parola “Porco”, prima che il pallone terminasse in rete.

La Figc potrebbe deferire nuovamente il portierone bianconero, aprendo un fascicolo per verificare quanto accaduto. Buffon non è nuovo ad episodi del genere: anche in passato, lasciandosi trasportare dall’istinto, si era lasciato andare ad espressioni ingiuriose. Staremo a vedere cosa succederà