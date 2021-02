Donnarumma alla Juventus, calciomercato: spunta una nuova pretendente

Calciomercato Juventus, Gianluigi Donnarumma da tempo è attenzionato dalla dirigenza bianconera, anche se nelle ultime ore c’è da segnalare l’interessamento del Manchester United

Donnarumma Juventus calciomercato/ Gianluigi Donnarumma piace e non poco alla Juventus, che da sempre ha esercitato un certo fascino sul portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia. Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’estremo difensore, il cui contratto scadrà in estate. L’entourage del calciatore, Mino Raiola, al momento non intende scendere al di sotto del muro dei 10 milioni di euro annui, e a quelle cifre Paolo Maldini non può sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Dragusin rinnova? Novità dell’ultim’ora

La proposta dei rossoneri è chiara: quadriennale a circa 7 milioni più bonus a stagione, non un centesimo in più. Nelle prossime settimane sono attesi importanti summit con Raiola, incontri che a questo punto rischiano di essere davvero decisivi: qualora non si dovesse trovare l’accordo, il rischio di perdere il portiere a zero diventerebbe sempre più concreto. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, nelle ultime ore va registrato anche l’interessamento del Manchester United, da molti anni alla ricerca di un estremo difensore affidabile.