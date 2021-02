Real Madrid, offerto uno scambio alla Juventus. Ma c’è un terzo incomodo

Il Real Madrid vuole Romero, calciatore attualmente all’Atalanta ma nei radar di mezza Europa. Alla Juventus è stato offerto Isco.

Le prestazioni di Cristian Romero sono di altissimo livello. Il difensore centrale dell’Atalanta, ma su cui la Juventus vanta un diritto di riscatto, è finito nel mirino dei club di mezza Europa. Così alto il livello delle sue prestazioni, che non può pensare Gasperini di tenerlo ancora a Bergamo. In particolare, il Real Madrid ha offerto uno scambio alla Vecchia Signora per portarlo al Bernabeu già nel prossimo luglio.

Romero nel mirino del Real Madrid

Proprio nel match di ieri sera, Romero si è messo in mostra davanti a quella che potrebbe essere la sua nuova squadra. L’argentino è approdato all’Atalanta dalla Juventus in prestito biennale, fissato a 2 milioni e riscatto a 16, più altri 2 milioni di eventuali bonus. Visto il rendimento dell’argentino, con 3 gol in 25 presenze e tante ottime prestazione, probabilmente si lavorerà per il riscatto. Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, il Real Madrid è molto interessato al giovane di Gasperini. Le Merengues devono rinforzare la difesa e l’argentino sembra essere il profilo giusto, con la benedizione di Zidane. Tuttavia, il suo cartellino appartiene ancora alla Juventus e quindi è un’operazione un po’ complicata da portare avanti. Anche perché il club bianconero potrebbe approfittarne per imbastire uno scambio. Per convincere l’Atalanta a non riscattarlo, infatti, Paratici potrebbe proporre Rugani.