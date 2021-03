Buffon, riflessioni in corso. SuperGigi può lasciare la Juentus a fine anno

Gigi Buffon sta riflettendo sul suo ruolo in squadra. Non si sente ancora un ex e vorrebbe un’altra esperienza da protagonista. La Juventus però ha gà il suo numero uno.

La Gazzetta dello Sport questa mattina d si è a lungo soffermata sulla posizione di una bandiera della Vecchia Signora. Anzi, su chi ha vissuto gli ultimi 20 anni di Juventus in prima persona e da protagonista. Ha vinto tutto il possibile, tranne la Coppa dei Campioni. Tre finali perse, amarezze infinite ad un passo dal trofeo. Chiaramente l’uomo in questione è Gigi Buffon. Nell’aricolo si parla inevitabilmente di gruppo italiano da ricostruire e per uno dei casi più interessanti bisogna viaggiare fino a Carrara. Non certo per Bernardeschi, che domenica dovrebbe continuare un apprendistato da terzino sinistro destinato, Questa, nella migliore della ipotesi, sarà utile a rilanciarlo per un posto in rosa nel 2021-22.

Buffon cosa fa a fine stagione?

Il viaggio a Carrara è per Gigi Buffon, che ora riflette sul futuro. Da un lato sa di essere molto importante per lo spogliatoio. Dall’altro non ha smesso di essere competitivo ad alto livello e di avere la passione per questo gioco. Potrebbe fare un’esperienza alla Casillas, chiudendo altrove da titolare? Sì. Ha già deciso? No, lo farà solo a fine stagione. La Juventus però ha fretta, perché nel caso dovrebbe muoversi per rintracciare un secondo portiere di grande esperienza che faccia rifiatare Szczesny. Esattamente come avverrà contro il Benevento.