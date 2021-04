Calciomercato Juventus, pioggia di milioni per il bomber: arriva dalla Premier

Calciomercato Juventus, Paratici studia l’affare per l’attacco: dalla Premier arriva il bomber per la prossima stagione

Calciomercato Juventus Kane/ La Juventus è alla ricerca di una punta di spessore per rimpinguare un reparto che questa stagione non ha convinto al cento per cento. Dalla Premier rimbalza l’indiscrezione secondo la quale Harry Kane sarebbe al passo d’addio con il Tottenham, con il quale non ha ancora raggiunto l’accordo per rinnovare il suo contratto con gli Spurs. Da non escludere l’ipotesi di una sua cessione, con Paratici che osserva l’evolversi della situazione con molto interesse.

“Hurricane” potrebbe provare una nuova esperienza in un campionato probante, e la Vecchia Signora ha assoluto bisogno di un attaccante dalle sue caratteristiche, forte fisicamente, e in grado di far salire la squadra. Kane rientra nella lista stipulata da Paratici per il dopo Dybala, anche perché dalla cessione della Joya si potrebbe ricavare il ricavato sufficiente per il blitz decisivo.