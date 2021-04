Calciomercato, Dembele-Barcellona: aria d’addio | La Juve prepara il blitz

Dembele alla Juventus, calciomercato: i Campioni d’Italia fiutano l’affare dal Barcellona. Il francese non ha sciolto le riserve

Dembele Juventus calciomercato / I rapporti tra la Juventus e il Barcellona negli ultimi anni sono stati un ottimo viatico attraverso il quale alcuni giocatori hanno fatto la spola tra due dei miglior club d’Europa. Lo scambio tra Arthur e Pjanic maturato poco meno di un anno fa, ne è una testimonianza piuttosto tangibile ed inequivocabile. Non è un caso che lo stesso Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il tanto spifferato contratto con la Juventus, sia stato adocchiato con una certa insistenza dai blaugrana, che hanno tutto l’interesse nel preparare il terreno per il dopo Messi.

Proprio dal Barca, potrebbe arrivare un altro acquisto importante per la Vecchia Signora. Stando alle indiscrezioni trapelate dalla Spagna e raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, l’esterno francese non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i catalani in scadenza la prossima estate, dal momento che figurerebbe nella lista degli “epurati” che Koeman avrebbe consigliato alla dirigenza. Che i rapporti tra calciatore ed allenatore non fossero integerrimi, lo si era capito sin dall’inizio di stagione, quando l’olandese aveva invitato Dembele ad allenarsi a parte, “umiliandolo” pubblicamente.