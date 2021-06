Fagioli, quante possibilità sul tavolo. Allegri ha già detto la sua

Il gioiello della Primavera della Juventus, Niccolò Fagioli, è ambito da Sassuolo, Genoa, Venezia. Allegri però vorrebbe tenerlo con sè in squadra.

Max Allegri ha un debole per questo ragazzo. Era il settembre 2018 e di lui spiegava: «Abbiamo un ragazzo, che è un 2001, e adesso ve lo dico: vederlo giocare a calcio a un piacere. Si chiama Nicolò Fagioli, è un piacere perché conosce il gioco. Ha i tempi di gioco giusti, come smarcarsi, quando e come passare la palla. Non ne escono tutti gli anni di ragazzi così». Parole che tre anni dopo sono musica perle orecchie del regista della Juventus Priimavera. Il suo destino è tutto da decidere, perché la carriera è ad un bivio.

