Napoli Juventus, Allegri a DAZN | L’annuncio su Szczesny

Napoli Juventus, Allegri ha parlato a Dazn della gara del “Maradona”. Ecco quanto rilasciato dal tecnico livornese.

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stata la prestazione della Juventus al “Maradona”, alla luce delle tante defezioni con le quali la compagine di Allegri si è presentata al cospetto di Insigne e compagni. E alla fine, complici due errori marchiani, la vittoria è andata ai partenopei:

“Non ho da rimproverare nulla ai ragazzi. Nel secondo tempo un pò per stanchezza, un pò per imprecisione, abbiamo faticato. Szczesny ha parato poco; quando nel calcio non vinci devi star zitto e lavorare. Martedì cercheremo di portare a casa la vittoria, poi le cose con una vittoria si vedono in modo diverso. I ragazzi hanno fatto una grande partita; nel primo tempo potevamo gestirla meglio, capitalizzando più occasioni. Abbiamo preso la partita in mano, il Napoli poi è in un buon momento; stasera credo di aver trovato una squadra che ha fatto un passo in avanti da gigante. Ci sono momenti della stagione in cui la palla entra, altri in cui facciamo meno errori. Szczesny non aveva fatto errori, poi questa palla gli è sfuggita: martedì sarà in porta.”