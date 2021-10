Morata, il problema è serio. La Juventus valuta la soluzione migliore

La Juventus inizia a porsi seriamente il problema di Alvaro Morata. Il punto interrogativo è diventato enorme e non è scontata la permanenza.

Alla Juventus non va mai dimenticato il futuro di Alvaro Morata, l’attaccante attualmente in prestito dall’Atletico Madrid. Sinora il suo impiego è costato 20 milioni in due anni, per riscattarlo ne occorrono altri 35. E la Juve investe tutta questa cifra o lo rimanda al mittente? Molto dipenderà anche dall’esito della rincorsa al 9. L’acquisto di Vlahovic o Icardi, evidentemente, chiude la porta allo spagnolo in prospettiva: sarebbe lui stesso a cercare spazio altrove. Ma è presto per trarre conclusioni.

Morata, quale futuro per il centravanti?

La Gazzetta dello Sport questa mattina si focalizza su questo argomento chiedendosi quale margine abbia la Vecchia Signora per riscattare Morata a 35 milioni. L’Atletico non dà sconti ed in più c’è da affrontare il grande investimento per il centravanti. Sulla carta gli spiragli e i margini di manovra per il canterano sembrano davvero pochi. E alla Continassa si stanno adoperando per farsi trovare pronti su tutti e due i versanti (e non solo su questi), anche in funzione delle liste invernali. Cioè tra non molto.