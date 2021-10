Allegri gode del rinnovo di Dybala | I progetti della Juventus per la Joya

Max Allegri è l’allenatore che accolse il giovanissimo Dybala alla Juventus.”U picciriddru” si trasformò presto nel fuoriclasse bianconero.

Quando il giovane Dybala arrivò a Torino da Palermo la maglia numero 10 era appena passata dalle spalle di Tevez a quelle di Pogba. La Gazzetta dello Sport ricorda quei momenti del 2015, di una finale persa a Berlino contro il Barcellona invincibile. Prese la 21, numero che in bianconero Zidane aveva reso nobile. Ma oltre alla maglia del trequartista mancava anche un posto da trequartista, nella struttura di allora. Allegri l’anno precedente aveva svoltato col 4-3-1-2, ma dietro le punte riproponeva un muscolare, sul modello Van Bommel, come Vidal o Pereyra. Cominciò così anche nel primo anno di Paulo. Cominciò male e trovò poi una forma definitiva col ritorno al 3-5-2. In entrambi i moduli, la Joya non poteva giocare da “dieci”.

