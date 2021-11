Lazio Juventus, decisione dell’ultim’ora | Escluso dai convocati

Lazio Juventus, diramata la lista dei convocati: esclusione a sorpresa che inevitabilmente fa saltare il banco.

C’era molta attesa per capire se il suo nome avrebbe figurato nella lista dei convocati, in quanto il possibile impiego di Ciro Immobile nella super sfida contro la Juventus ha catalizzato inevitabilmente tutta l’attenzione mediatica della vigilia. Alla fine, però, Sarri ha optato per la cautela, decidendo di escludere il suo bomber per la sfida contro i bianconeri: Immobile, dunque, non sarà della gara, e sarà sostituito da Pedro, nella posizione di falso nueve.

Nell’ottica del lungo periodo, la decisione del tecnico biancoceleste non sorprende, dal momento che i capitolini saranno attesi da un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League, e non si vogliono forzare i tempi di recupero di un tassello imprescindibile per lo scacchiere tattico della Lazio.