Salernitana-Juventus, rivoluzione in difesa: scelti i titolari

Salernitana-Juventus, ecco chi saranno i due centrali nella partita dell’Arechi. La sua presenza non era affatto scontata alla vigilia.

C’è un solo modo per uscire dalla tormenta: ricominciare a vincere. Ed è questo che dovrà fare la Juventus nel turno infrasettimanale di Salerno. Per allontanare la crisi e tornare a respirare dopo una settimana complicatissima, in cui hanno pesato anche le note vicende extrasportive. La Salernitana fa poca paura, è vero: ultima in classifica, non dà ancora la sensazione di aver assorbito il salto di categoria. Ma, in queste condizioni, i bianconeri non possono permettersi di prendere quest’appuntamento sottogamba.

Massimiliano Allegri lo sa bene ed è per questo motivo ieri in conferenza stampa ha cercato di stemperare gli animi e abbassare la tensione. Perché quando vengono a mancare le certezze anche un avversario nettamente inferiore sul piano tecnico e qualitativo come quello granata può diventare un ostacolo.

Salernitana-Juventus, c’è Chiellini con De Ligt

Tra poco meno di un’ora il tecnico livornese renderà nota la formazione anti-Salernitana. Ma qualche minuto fa è uscita un’indiscrezione che riguarda la composizione della linea difensiva. A svelarla, il giornalista Romeo Agresti tramite il proprio profilo Twitter. A sorpresa si registra il ritorno di Giorgio Chiellini, che in mezzo prenderà il posto di Bonucci. Il capitano della nazionale è reduce da un infortunio e in teoria sarebbe dovuto rimanere in panchina nel match dell’Arechi.

#DeLigt–#Chiellini titolari contro la Salernitana // De Ligt & Chiellini will start vs Salernitana ⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 30, 2021

Invece Allegri ha scelto lui per comandare la difesa bianconera. Al suo fianco ci sarà Matthijs De Ligt, il giovane centrale olandese che è ormai diventato un intoccabile per l’allenatore toscano.