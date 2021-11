Calciomercato Juventus, per arrivare a Vlahovic e Tchouameni c’è un piano

Calciomercato Juventus, le mosse della società bianconera per strappare i due obiettivi alla concorrenza. Ecco come si muoverà Cherubini.

Un centravanti e un centrocampista. Riguarderanno verosimilmente questi due ruoli le prossime operazioni di mercato della Juventus. Colpi da effettuare tra gennaio e giugno. Ma sempre all’insegna della sostenibilità, da qualche tempo diventata la parola d’ordine nel quartier generale bianconero quando si parla di affari. I due principali obiettivi sono ormai di dominio pubblico e si tratta di due giocatori sui quali la Vecchia Signora sarebbe pronta a tuffarsi a capofitto il prima possibile: Dusan Vlahovic della Fiorentina e Aurelien Tchouameni del Monaco.

Tutti gli indizi portano a loro due, scrive la Gazzetta dello Sport. Giovani ma già validi, come li vuole Massimiliano Allegri. Ma il rischio è che si generi un’asta con i maggiori club europei, soprattutto inglesi, con cui al momento la Juventus non è in grado di competere. L’era delle “spese pazze”, come ha più volte fatto intendere il presidente Andrea Agnelli, si è conclusa da un pezzo.

Calciomercato Juventus, la chiave saranno le cessioni

L’unica strada percorribile per arrivare a gente come Vlahovic e Tchouameni sono le cessioni. Mai più squilibri di bilancio (e qui il riferimento, velato, va anche alla questione delle plusvalenze fittizie). Perciò prima di intraprendere un’operazione bisognerà vendere. I maggiori indiziata a lasciare Torino nei prossimi mesi sono Arthur e Ramsey (poco affini alle idee di Allegri). Ma occhio anche a Perin e Rugani, che potrebbero andare via a scadenza oppure a giocatori come Rabiot, che verrebbe ceduto prima per generare un risparmio.

E non sono intoccabili neppure Kulusevski e McKennie: in caso di offerta congrua, la Juventus se ne priverebbe senza troppi rimpianti. Senza considerare, infine, che esistono in ogni caso due piani B se non si potesse arrivare né a Vlahovic né a Tchouameni: gli indiziati sarebbero Witsel e Zakaria, due che il direttore sportivo Cherubini segue da tempo.