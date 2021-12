Calciomercato Juventus, il grande ritorno: contatto con il campione d’Europa

La Juventus, a parte le vicende legate all’indagine della Guardia di Finanza e alle plusvalenze fittizie, deve pensare al mercato. Clamorosa ipotesi.

I tempi in cui Jorginho sembrava a un passo dalla Juve sono altri e ci sono stati davvero. Ora se ne parla poco, forse perché l’azzurro è al picco della sua carriera e la Juve ai minimi storici. Ma un contatto c’è stato, il club bianconero ha fatto sapere al suo entourage di essere interessato a lui nel caso in cui decidesse di lasciare il Chelsea. A riportare l’importante indiscrezione è il portale calciomercato.com, che fa capire come sotto traccia i bianconeri si muovano. In un momento così complicato, parlare di campagna rafforzamento è difficile. Allegri però qualcosa l’aspetta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nome nuovo dal Psg: 45 milioni | Sfida “deluxe”

Jorginho amico di Bonucci e Chiellini

La vicenda legata alle plusvalenze fittizie incide per forza di cose sul malessere della tifoserie e sul futuro calciomercato. Tutti hanno paura di una nuova Calciopoli. Gli avversari bramano di vivere altre ore di gloria. Ma c’è pensa sempre al bene della Juventus. La notizia relativa a Jorginho, pertanto, non può che incontrare il favore di Bonucci e Chiellini. Il primo, nella fattispecie, ha parlato con l’italo-brasiliano durante la gara di Londra col Chelsea. Hanno discusso durante il match e lo accoglierebbe a braccia aperte.