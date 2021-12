Operato al ginocchio: salta anche la Juve | Tegola improvvisa

L’operazione al ginocchio lo costringerà a saltare anche la sfida contro la Juventus, in programma a dicembre.

Dopo aver inanellato quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, la Juventus cerca conferme anche in campo europeo, per provare a giocarsi le residue chances di acciuffare quel primo posto nel girone a lungo tempo cullato dai bianconeri.

Il filotto di clean sheet inanellato dai bianconeri è servito se non altro a rosicchiare punti preziosi alle prime della classe, anche se Allegri si aspetta continuità almeno fino alla sosta, da una squadra che ha fatto degli alti e bassi stagionali uno dei leit motiv caratterizzanti. Il calendario, però, è dalla parte dei bianconeri, che se la dovranno vedere con Venezia, Bologna e Cagliari. E proprio in relazione alla sfida con i sardi in programma il 21 dicembre, trapela una novità da non poter non prendere in considerazione.

Cagliari, Strootman infortunato ed operato: salta la Juve

Come rivelato dai rossoblu con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, Strootman è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro: l’operazione è stata eseguita con successo, e l’ex Roma comincerà il suo percorso riabilitativo. Come riferito da tuttocagliari.net, si ipotizza che il centrocampista possa ritornare a disposizione a gennaio, saltando dunque la delicata sfida contro i bianconeri, che potrebbe fungere da spartiacque per la stagione della compagine di Mazzarri, che sta faticando molto a sollevarsi dai bassifondi della classifica.